Al via su Rai 2 l'ottava edizione di Stasera tutto è possibile, show condotto da Stefano De Martino. Tra i vip in gara anche il porno attore (Di lunedì 26 settembre 2022) Stefano De Martino riparte con Rocco Siffredi. Il conduttore, ex ballerino, infatti torna Stasera al timone di Stasera tutto è possibile, comedy show in onda alle 21.20 su Rai 2, ed è pronto a presentare i nuovi protagonisti della prima puntata di questa ottava edizione del programma. Tra loro, appunto, Rocco Siffredi, porno attore pronto a cimentarsi con le varie prove del gioco. Confermatissime “le spalle comiche” di De Martino: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni (eccezionalmente assente in questa prima puntata) e Vincenzo De Lucia. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 settembre 2022)Deriparte con Rocco Siffredi. Il conduttore, ex ballerino, infatti tornaal timone di, comedyin onda alle 21.20 su Rai 2, ed è pronto a presentare i nuovi protagonisti della prima puntata di questadel programma. Tra loro, appunto, Rocco Siffredi,pronto a cimentarsi con le varie prove del gioco. Confermatissime “le spalle comiche” di De: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni (eccezionalmente assente in questa prima puntata) e Vincenzo De Lucia. ...

agorarai : +++ Non siamo in onda al consueto orario per via di uno sciopero del personale tecnico RAI +++ #agorarai - AlexBazzaro : Salvini: “Via il canone Rai, Fazio si paghi comizi di tasca sua”. ?????? - AlexBazzaro : Salvini: “Via il canone Rai” Basterebbe anche solo questo! ?? - Robyonekenoby69 : @Vamor711 @PlinskyIena @francescacheeks Berlusconi: “via Luttazzi, Biagi e Santoro dalla Rai!!” - racemoslego : Stanley Kubrick e me: Emilio D'Alessandro e Filippo Ulivieri, Rai News 2... -