Al via il corso di formazione di Cifa Italia sulla Contrattazione collettiva aziendale (Di lunedì 26 settembre 2022) Cifa Italia, l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa al percorso che l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare la Contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali. A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 settembre 2022), l’associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge un’altra tappa al perche l’ha portata, insieme con Confsal, a innovare lae le relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovodidi qualità per i nuovi modelli organizzativi. Ilinteressa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e i rappresentanti sindacali. A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, ...

napolimagazine : FIGC - A Coverciano al via il corso per osservatori: in cattedra Bigon - apetrazzuolo : FIGC - A Coverciano al via il corso per osservatori: in cattedra Bigon - MIPiemonte : ?? Corso Grosseto (TO) ?????? Traffico rallentato per incidente all'incrocio con via Ala di Stura tra Via Cardinal Mas… - MIPiemonte : ?? Corso Grosseto (TO) ?????? Traffico rallentato per incidente tra Via Cardinal Massaia e Svincolo Torino-Caselle in… - InfoAtac : #info #atac - Linee 5 - 19 in corso di normalizzazione ( risolto incidente tra terzi in via Bresadola) #Roma -