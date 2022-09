AIA, conferenza 28 settembre: presenti anche Trentalange e Rocchi (Di lunedì 26 settembre 2022) L’Associazione italiana Arbitri (AIA), in occasione della sosta di Serie A e Serie B, terrà una conferenza stampa per fare il punto dopo le prime giornate di Campionato. L’incontro con gli organi di informazione è in programma a Roma mercoledì 28 settembre, alle ore 15:00, presso la sede della Federazione in via Allegri 14. Alla conferenza stampa interverranno il Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange, il Vice Duccio Baglioni e il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) L’Associazione italiana Arbitri (AIA), in occasione della sosta di Serie A e Serie B, terrà unastampa per fare il punto dopo le prime giornate di Campionato. L’incontro con gli organi di informazione è in programma a Roma mercoledì 28, alle ore 15:00, presso la sede della Federazione in via Allegri 14. Allastampa interverranno il Presidente dell’AIA Alfredo, il Vice Duccio Baglioni e il Responsabile della CAN Gianluca. SportFace.

sportface2016 : #AIA | Conferenza 28 settembre: presenti anche #Trentalange e #Rocchi - MattiaGallo17 : RT @MatteoDG93: Mercoledì 28 settembre, a Roma nella sede della Figc in via Allegri, conferenza stampa del presidente dell'Aia #Trentalange… - sportface2016 : RT @MatteoDG93: Mercoledì 28 settembre, a Roma nella sede della Figc in via Allegri, conferenza stampa del presidente dell'Aia #Trentalange… - MatteoDG93 : Mercoledì 28 settembre, a Roma nella sede della Figc in via Allegri, conferenza stampa del presidente dell'Aia… - MarcoDema2 : #AIA conferenza stampa mercoledì. Chi fa a fare le domande? -