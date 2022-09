AIA, arriva la riunione per fare il punto: presenti anche Trentalange e Rocchi (Di lunedì 26 settembre 2022) L’AIA si ritrova per fare il punto dopo le prime giornate di Serie A: ecco quando andrà in scena l’incontro L’Associazione italiana Arbitri (AIA), in occasione della sosta di Serie A e Serie B, terrà una conferenza stampa per fare il punto dopo le prime giornate di Campionato. L’incontro con gli organi di informazione è fissato a Roma mercoledì 28 settembre, alle ore 15:00, presso la sede della Federazione in via Allegri 14. Alla conferenza stampa prenderanno la parola il Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange, il Vice Duccio Baglioni e il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) L’AIA si ritrova perildopo le prime giornate di Serie A: ecco quando andrà in scena l’incontro L’Associazione italiana Arbitri (AIA), in occasione della sosta di Serie A e Serie B, terrà una conferenza stampa perildopo le prime giornate di Campionato. L’incontro con gli organi di informazione è fissato a Roma mercoledì 28 settembre, alle ore 15:00, presso la sede della Federazione in via Allegri 14. Alla conferenza stampa prenderanno la parola il Presidente dell’AIA Alfredo, il Vice Duccio Baglioni e il Responsabile della CAN Gianluca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

fabriottolini : @RiccardoMonaco3 @AIA_it @AIA_Padova Uno dei più grossi cornuti in circolazione. In malafede sempre. Ma se esiste u… - VVALESALE : @imnotmartiii SUCCEDE DI TUTTO MA SONO TROPPO STANCA PER CAPIRE COSA AIA A ME ARRIVA SICURO DOMANI, PROVA A METTERE… - n_emi_official : RT @Avv_Bianco_Nero: Comunque Kean entra arriva prima sul pallone fallo per il Monza, siamo una merda ma se serve un freno @AIA_it c’è ?? - Vitojss : RT @Avv_Bianco_Nero: Comunque Kean entra arriva prima sul pallone fallo per il Monza, siamo una merda ma se serve un freno @AIA_it c’è ?? - Avv_Bianco_Nero : Comunque Kean entra arriva prima sul pallone fallo per il Monza, siamo una merda ma se serve un freno @AIA_it c’è ?? -