Agro nocerino | Imma Vietri batte la sindaca Lanzara

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoFratelli d’Italia vince in tutta la nazione ma anche in provincia di Salerno ottiene risultati oltre le previsioni. Nell’sarnese, il partito della Meloni porta in Parlamento grazie alla schiacciante vittoria nel collegio uninominale che comprende anche la costiera amalfitanacon il 39% delle preferenze che le consentono di superare il confronto con Virginia Villani, deputata uscente del Movimento Cinque Stelle e quello soprattutto con ladi Castel San Giorgio, Paola, record woman di preferenze alle amministrative sulla quale il Pd aveva puntato per provare a vincere in un collegio da sempre ostile al partito di De Luca. Per Fratelli d’Italia anche Edmondo Cirielli è stato riconfermato Parlamentare della ...