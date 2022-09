Ag Meret | “Si merita tutto quello che sta vivendo”

susydigennaro : RT @napolimagazine: MERET - L'agente: 'Si merita tutto ciò che sta vivendo, alcune scelte lo hanno penalizzato' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERET - L'agente: 'Si merita tutto ciò che sta vivendo, alcune scelte lo hanno penalizzato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERET - L'agente: 'Si merita tutto ciò che sta vivendo, alcune scelte lo hanno penalizzato' - napolimagazine : MERET - L'agente: 'Si merita tutto ciò che sta vivendo, alcune scelte lo hanno penalizzato' - apetrazzuolo : MERET - L'agente: 'Si merita tutto ciò che sta vivendo, alcune scelte lo hanno penalizzato' -

... Gigi De Canio! 'Il Napoliun voto alto, con un ottimoè riuscito a vincere a San Siro e non era affatto semplice. Pioli ha fatto un ottimo lavoro, avevo detto che Kvara poteva essere ...Napoli - Beppe Galli parla a Marte Sport Live: 'Fortunatamente il Napoli alla fine ha capito che il portiere bravo ce lo aveva in casa, per il quale aveva pagato tanti soldi all'Udinese nel 2018. Credo che meriti il rinnovo e che la sua ...ForzAzzurri.net - Meret, le parole dell'agente Presente al Festival dello Sport a Trento, l'agente Federico Pastorello ha rilasciato un'intervista a Gazzetta.it. Ecco le ...Presente al Festival dello Sport a Trento, l'agente Federico Pastorello ha rilasciato un'intervista a Gazzetta.it, partendo dall'avventura di Arthur al ...