Affitti | IKEA cambia tutto e arriva quella che costa solo €1 | svolta sociale per le famiglie

(Di lunedì 26 settembre 2022) Leitaliane oggi sono in estrema difficoltà. Non è soltanto pagare le bollette e pagare il cibo al supermercato che diventa difficilissimo ma anche pagare l’affitto non è semplice per tanteitaliane. ANSALeitaliane cercano tutte le occasioni possibili di risparmio e oggiuna notizia veramente sensazionale dal colosso dell’arredamento. Una casa in affitto chepochissimo Come sappiamo questa azienda è un vero e proprio leader mondiale dell’arredamento economico ed è proprio puntando su mobili molto economici che è riuscita ad imporsi a livello globale. PixabayAnche in Italia questa azienda si è ormai imposta da tempo e l’idea di una casa in affitto ad €1 è sicuramente un’idea sensazionale che puòre ...

, per far fronte alla crisi abitativa e più in generale alla crisi economica che da qualche ... Tutti sappiamo che prezzi deglisono cresciuti sensibilmente complice soprattutto la crisi ...... sono i costi deglie degli asili nido, le serie inutili su Netflix, i libri brutti, le spese con le facce annoiate ai supermercati e i sabati all'. È per questo che finiscono gli amori, ... Debutta la prima micro casa Ikea con ogni comfort e pochi soldi: l'affitto costa solo 1€ Ikea apre settore immobiliare. Case in affitto a soli un euro. Si tratta di monolocali dotati di ogni comfort che permettono di risparmiare un sacco di soldi.Le case da 10 metri quadrati sono state pensate dall’azienda per chi si trova in difficoltà economiche e non può permettersi grosse spese ...