Affetto | coccole e sostegno totale | promesse di un futuro insieme E' il sistema usato da estorsori che profilano le vittime prima di giurare eterna fedeltà Se ne parla giovedi 29 settembre alla Milano Privacy Week

(Di lunedì 26 settembre 2022) Le storie di love bombing cominciano tutte nello stesso modo: “Ho incontrato una persona speciale”. Qualche volta la parola “incontrato” è esagerata: c’è di mezzo uno schermo. «E da lì arriva il bombardamento: presto un adulatore/corteggiatore sconosciuto saprà tutto di te, gli darai accessotua vita, ai “dati sensibili”, forse al tuo conto corrente.fine, scoperto l’inganno, ti dirai che sei stupida, e invece l’intelligenza non c’entra. Cadono in trappola anche persone culturalmente attrezzate, laureati, sportivi, donne in carriera». Narcisista in amore: 7 consigli per riconoscerlo ed evitarlo guarda le foto ...