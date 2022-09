Addio candeggina | i casalinghi ormai usano solo questo ingrediente | costa 1 ridicolo euro

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 26 settembre 2022) Se hai intenzione di abbandonare per sempre la, eccoti un’alternativa sana, senza pericoli e dal prezzo: è la soluzione a tutto! Da sempre uno degli ingredienti principali delle miscele per lavare bagno e pavimenti: la famigerata. Casalinghe enon possono farne a meno e per qualcuno l’odore sembra quasi una droga poiché nell’immediato trasmette la sensazione di profonda pulizia. Appartenete anche voi a questa cerchia di persone che non possono farne a meno? Certamente il suo utilizzo è volto a disinfettare e sbiancare, eppure ammettiamolo, non può essere definito un prodotto del tutto sicuro. Fonte canvaAnzi, quando viene utilizzata per lavare i panni bianchi il rischio che rimanga qualche residuo si corre e per le pelli più sensibilipotrebbe essere un ...