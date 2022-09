Adani sul caso Immobile | Crediamo nella buona fede | ma rimane qualche dubbio…”

LazioSpace : Adani sul “caso” #Immobile: ??? “Ci sono stati tanti episodi in cui non c'è stata grande partecipazioni dei club al… - virgini53171712 : RT @CorvoRaffaello: La storia si scrive sul campo, da sempre giudice supremo. Da opinionista sportivo la puoi solo leggere e commentare, n… - thisisfuckshit : RT @CorvoRaffaello: La storia si scrive sul campo, da sempre giudice supremo. Da opinionista sportivo la puoi solo leggere e commentare, n… - bruttisporchica : #Adani vende un format di intrattenimento basato sul calcio. Cioè,dico, state sempre e solo a pensare al calcio e r… - franco_zanco : @RositoStefano Perché vinceva senza costruire e il risultato é quello che si vede oggi. Adani gli faceva delle dom… -

... durante un torneo di Padel nella Settimana dello Sport di Trento, è stato filmato con un cellulare da un ragazzo a bordo campo che lo ha incalzatotecnico toscano della Juventus ., ...... è andato giù davvero pesante nell'esternare il suo pensierotecnico bianconero dopo le tante frecciate degli anni passati, compreso un memorabile botta e risposta ai tempi in cuiera a Sky.Adani, stuzzicato da alcuni tifosi, ha voluto mandare un nuovo attacco al tecnico della Juventus: 'Non sa nulla di padel, ping pong, calcio, niente" ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...