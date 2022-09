Aborto illegale in Italia? Cosa dice la Legge 194 e cosa ha detto Elisabeth Borne sulla Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) All’indomani della vittoria di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche 2022 si parla tanto di Aborto. L’Aborto diventerà illegale in Italia? Questo non dei timori degli Italiani che non hanno votato per colei che diventerà la nuova premier, il cui programma elettorale ha fatto forza sul concetto di famiglia tradizionale. cosa dice la Meloni sull’Aborto “Daremo il diritto a non abortire”, le parole della Meloni sull’Aborto che hanno sollevato polveroni sui social al punto che la sinistra l’ha accusata di mettere in piedi una politica contro le donne, che invece dovrebbe rappresentare. Tuttavia aveva poi aggiunto alcune ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) All’indomani della vittoria di Giorgiae di Fratelli d’alle elezioni politiche 2022 si parla tanto di. L’diventeràin? Questo non dei timori deglini che non hanno votato per colei che diventerà la nuova premier, il cui programma elettorale ha fatto forza sul concetto di famiglia tradizionale.lasull’“Daremo il diritto a non abortire”, le parole dellasull’che hanno sollevato polveroni sui social al punto che la sinistra l’ha accusata di mettere in piedi una politica contro le donne, che invece dovrebbe rappresentare. Tuttavia aveva poi aggiunto alcune ...

