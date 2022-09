Aborto come merce elettorale: quando il femminismo si fa politica (Di lunedì 26 settembre 2022) In quanto donne, come possiamo dimenticare gli anni di ostracismo politico? Totalmente ignorata a destra e a sinistra in tempo di pace, la questione dell’Aborto diventa centrale proprio ora che siamo a ridosso delle elezioni. Proprio ora, quando i partiti competono per il proprio potere e decidono necessariamente di lottare per il consenso, proprio ora si inizia a mettere la questione in evidenza. Aborto in Italia: una questione spinosa come nelle Marche, regione divenuta simbolo della lotta per l’Aborto libero grazie alla sua straordinaria percentuale di obiettori, anche l’Emilia presenta simili criticità: vediamo stesse percentuali di obiezione. Ma non solo, ovviamente è quasi irreperibile la pillola abortiva nei consultori. Alle donne non resta altro, di nuovo, che una corsa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) In quanto donne,possiamo dimenticare gli anni di ostracismo politico? Totalmente ignorata a destra e a sinistra in tempo di pace, la questione dell’diventa centrale proprio ora che siamo a ridosso delle elezioni. Proprio ora,i partiti competono per il proprio potere e decidono necessariamente di lottare per il consenso, proprio ora si inizia a mettere la questione in evidenza.in Italia: una questione spinosanelle Marche, regione divenuta simbolo della lotta per l’libero grazie alla sua straordinaria percentuale di obiettori, anche l’Emilia presenta simili criticità: vediamo stesse percentuali di obiezione. Ma non solo, ovviamente è quasi irreperibile la pillola abortiva nei consultori. Alle donne non resta altro, di nuovo, che una corsa ...

