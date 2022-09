"A pranzo con Ida Platano", la sua pasta al forno ha un ingrediente segreto che la rende speciale: ecco qual è (Di lunedì 26 settembre 2022) La dama di Uomini e Donne Ida Platano ha condiviso con i suoi fan la ricetta del lunedì. Si tratta di una pasta al forno molto particolare: ecco come la prepara. La dama siciliana di Uomini e Donne ha spesso parlato del suo lato casalingo che ama coltivare quando non è impegnata con il lavoro. Ida Platano è una parrucchiera e ha un salone tutto suo che gestisce nel centro di Brescia. Molti nel salotto di Maria de Filippi, in particolare gli uomini che l'hanno frequentata, l'hanno descritta come una donna molto attenta a suo figlio Samuele e un vero e proprio 'treno'. Pare infatti riesca a conciliare alla perfezione la professione con la vita privata. Dopo una domenica trascorsa con il proprio bimbo lontana dagli studi di Cinecittà, la dama questa mattina si è svegliata ancora una volta sotto le nuvole ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 26 settembre 2022) La dama di Uomini e Donne Idaha condiviso con i suoi fan la ricetta del lunedì. Si tratta di unaalmolto particolare:come la prepara. La dama siciliana di Uomini e Donne ha spesso parlato del suo lato casalingo che ama coltivare quando non è impegnata con il lavoro. Idaè una parrucchiera e ha un salone tutto suo che gestisce nel centro di Brescia. Molti nel salotto di Maria de Filippi, in particolare gli uomini che l'hanno frequentata, l'hanno descritta come una donna molto attenta a suo figlio Samuele e un vero e proprio 'treno'. Pare infatti riesca a conciliare alla perfezione la professione con la vita privata. Dopo una domenica trascorsa con il proprio bimbo lontana dagli studi di Cinecittà, la dama questa mattina si è svegliata ancora una volta sotto le nuvole ...

repubblica : Berlusconi a pranzo con i simpatizzanti: 'Voglio più voti della Lega. Salvini è bravo ma non ha mai lavorato'. Il v… - raffaellapaita : Ieri pranzo a #Genova Cornigliano con Mauro Avvenente, Enrico Valli, Irene Tesini per invitare al voto per il… - cardinale_anna : @Vittoria0508 @AlexBazzaro @PBerizzi Tu invece con i fascisti ci volevi andare a pranzo ma non ti hanno voluto nepp… - Claudia48918092 : @Tiziana_DR Autocritica… questa sconosciuta. Mai pensare a chi deve mettere insieme il pranzo con la cena ed è vess… - 14Orlandi : @PBerizzi Ariborda con la fobia dei fascistiiii !?????????? Il rimedio è Cantare bella ciao a colazione Un bella ciao… -