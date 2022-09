A Parigi manifestazione per Mahsa Amini | la giovane uccisa dalla polizia iraniana – Video

(Di lunedì 26 settembre 2022) I manifestanti asi riuniscono per il secondo giorno consecutivo per esprimere indignazione per la morte diin seguito al suo arresto da parte dellamoralela scorsa settimana e per mostrare solidarietà alle proteste scoppiate in Iran. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

I manifestanti a Parigi si riuniscono per il secondo giorno consecutivo per esprimere indignazione per la morte di Mahsa Amini in seguito al suo arresto da parte della polizia morale iraniana la scorsa settimana e per mostrare solidarietà alle proteste scoppiate in Iran. In Iran non si fermano le proteste dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, deceduta dopo essere stata fermata dalla polizia perchè non indossava correttamente il velo. Sono ormai 46 le città in cui si svolgono le proteste.