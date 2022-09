(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoStava raggiungendo il seggio elettorale in una scuola del centro città ma è rimastoinper trenta: è successo adiche solo l’intervento della ditta di manutenzione, e di un carabiniere, gli ha permesso di uscire dalla cabina per entrare in quella dove ha espresso la sua preferenza. In una scuola di Casoria, popoloso comune alle porte di, invece, i carabinieri hanno prestato soccorso a un uomo caduto a terra mentre era in cabina di voto. Il 67enne ha inizialmente rifiutato assistenza maqualche istante ha richiesto l’intervento del 118. E’ ora in ospedale, a Frattamaggiore (). Le sue condizioni non sono gravi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** A ##Napoli 66enne va #Votare ma rimane bloccato in ascensore, liberato dopo 30 minuti ** - occhio_notizie : Un 66enne, inoltre, ha scatenato una lite con altri votanti. I carabinieri sono intervenuti per chiedergli di abbas… -

anteprima24.it

unè rimasto bloccato in ascensore per oltre 30 minuti. Stava raggiungendo il seggio elettorale in una scuola del centro città e solo l'intervento della ditta di manutenzione e di un ...Sempre a, in centro città, unaddirittura è rimasto bloccato in ascensore per oltre 30 minuti e solo l'intervento della ditta di manutenzione e di un carabiniere ha evitato il peggio. A ... A Napoli 66enne va votare ma rimane bloccato in ascensore, liberato dopo 30 minuti NAPOLI E PROVINCIA: Carabinieri nei seggi elettorali. Storie dal capoluogo e dintorni Una foto alla scheda elettorale, senza disattivare il flash e il click elettronico che imita l’otturatore. Gioco f ...L’uomo, un 66enne, è stato arrestato a Caivano, nel Napoletano. A Casavatore, invece, un 71enne è stato denunciato per aver fotografato la scheda elettorale. Giornata intensa, quella di ieri, per i ca ...