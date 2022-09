(Di lunedì 26 settembre 2022) Si sono appena concluse anche ale operazioni di scrutinio per il collegio uninominale al Senato. Le 36 sezionisi sono state scrutinate. 18.599 gli elettori votanti. 17.152 i voti validi. A fare la parte del leone è stato Raoul Russo di, candidato della coalizione di centro destra. FDI totalizza 3.740 preferenze e si proclama primo partito della coalizione di centro destra (che raggiunge 6.451 voti), e stacca di molto Forza Italia (1.780), la Lega (645) e Noi Moderati (224). Stefania Marascia, spinta dalla coalizione di centro sinistra consegue 2.432 preferenze.anche per il candidato di Cateno De, Tommaso Gargano, con 1.322 voti. Guardando ai voti delle singole liste, M5S primo partito con 5.655 voti, quindi ...

A Monreale vola Fratelli d'Italia, buon piazzamento per il Movimento Cinque stelle, seguono FI, PD e De Luca