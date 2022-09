A Kyiv la guerra e l’avvicinamento all’Ue rafforzano lo slancio democratico

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 settembre 2022) Al Teatro dell’Opera diva in scena il ‘Rigoletto’ di Verdi”, scrive Sylvie Kauffmann. “La vita ha ripreso il suo corso nella capitale ucraina, e se non fosse per il numero inabituale di pedoni in abiti militari, i blocchi di cemento e i cavalli di Frisia posizionati in alcune zone strategiche, si potrebbe quasi dimenticare che la, brutale e funesta, continua a infuriare sui fronti est e sud, ad alcune centinaia di chilometri. Eppure, a, è in corso un’altra offensiva, ancor meno visibile. Si dispiega su un territorio familiare agli eredi dello spazio post sovietico: quello dello stato di diritto e della lotta contro la corruzione. Lo choc dell’aggressione russa del 24 febbraio, e in seguito la dinamica positiva della possibile adesione dell’Ucraina all’Unione europea, aperta in giugno, hanno dato un nuovo ...