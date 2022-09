11 senatori e 34 deputati oltre il 'quorum' per il centrodestra: ecco come sarà il nuovo Parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) Il centrodestra avrà la maggioranza assoluta in entrambi i rami del Parlamento. In attesa dei risultati definitivi, sembra che alla Camera disporrà di 235 seggi, mentre al Senato di 112 Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilavrà la maggioranza assoluta in entrambi i rami del. In attesa dei risultati definitivi, sembra che alla Camera disporrà di 235 seggi, mentre al Senato di 112

PierluMennonna : RT @repubblica: Elezioni, come sarà il nuovo Parlamento. Al centrodestra 237 deputati e 115 senatori, al centrosinistra 85 e 44 [di Giacomo… - webmastersys : RT @ItalexitMori: Italexit avrebbe dovuto avere 8 deputati e 4 senatori in base ai principi di rappresentatività democratica. Italia sovran… - Mx24610039 : RT @ItalexitMori: Italexit avrebbe dovuto avere 8 deputati e 4 senatori in base ai principi di rappresentatività democratica. Italia sovran… - battmark2 : RT @ItalexitMori: Italexit avrebbe dovuto avere 8 deputati e 4 senatori in base ai principi di rappresentatività democratica. Italia sovran… - shiwasekitai : RT @erretti42: Ma sono lontani grazie a Conte dalla soglia dei due terzi, quindi prima di toccare la Costituzione per stravolgerla ê bene c… -