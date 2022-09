Zheng-Samsonova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming finale Wta Tokyo 2022 (Di domenica 25 settembre 2022) Qinwen Zheng sfiderà Liudmila Samsonova nella finale del torneo Wta 500 di Tokyo 2022. Sempre più in ascesa la diciannovenne tennista cinese, autrice fin qui di una splendida stagione che dalla prossima settimana la vedrà entrare quantomeno nelle prime 30 del ranking mondiale. Per lei ora però anche la chance di vincere il suo primo titolo sul circuito alla prima occasione. Non sarà facile, perché l’avversaria è una che in finale tende ad esaltarsi. Il bilancio della russa cresciuta in Italia è infatti immacolato: tre vittorie su tre finali Wta giocate. Due di queste sono arrivate negli ultimi due mesi a Washington e Cleveland. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Zheng e Samsonova scenderanno in campo oggi, domenica 25 ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Qinwensfiderà Liudmilanelladel torneo Wta 500 di. Sempre più in ascesa la diciannovenne tennista cinese, autrice fin qui di una splendida stagione che dalla prossima settimana la vedrà entrare quantomeno nelle prime 30 del ranking mondiale. Per lei ora però anche la chance di vincere il suo primo titolo sul circuito alla prima occasione. Non sarà facile, perché l’avversaria è una che intende ad esaltarsi. Il bilancio della russa cresciuta in Italia è infatti immacolato: tre vittorie su tre finali Wta giocate. Due di queste sono arrivate negli ultimi due mesi a Washington e Cleveland. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, domenica 25 ...

