(Di domenica 25 settembre 2022)ha lottato per l’ultima volta con la WWE all’inizio dell’anno, in occasione di Elimination Chamber 2022. Nel main event del Premium Live Event in Arabia Saudita, ha sfidato Roman Reigns per il suo Universal Championship ma non è riuscito a sconfiggerlo. Prima del suo match, l’ex star della WCW aveva fatto intendere che questo sarebbe potuto essere il suo ultimo incontro con la compagnia. Tuttavia, l’ex Universal Champion ha dichiarato di essere aperto a un ritorno. Voci di corridoio Secondo rumor,parteciperà al prossimo show in Arabia Saudita,2022 e potrebbe tornare sui nostri schermi televisivi già il prossimodi. Staremo a vedere se succederà.

Zona_Wrestling : WWE: Goldberg tornerà nel mese di ottobre per arrivare carico a Crown Jewel? - SpazioWrestling : WWE: Goldberg potrebbe tornare sul ring, ecco dove e quando *RUMOR* #Goldberg #WWE - Maximoffstanacc : 3)L'umiliazione al The Fiend da parte di Goldberg, la cosa che più mi manda in bestia è che tra mille cagate la wwe… -

Spazio Wrestling

Braun Strowman è tornato inOltre a essere stato componente della Wyatt Family, Strowman ha vinto anche lo Universal Championship battendo Billa WrestleMania nel 2020 , in piena ...2K22 è l'ultima generazione di wrestling, con un engine ridisegnato e nuovi controlli. Inutile dire che potrete rievocare le gesta di atleti come The Rock, Sasha Banks,, "Stone Cold" ... WWE: Goldberg potrebbe tornare sul ring, ecco dove e quando *RUMOR* Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...WWE Hall of Famer Goldberg, The Miz, and Grayson Waller will be the featured guests on next week’s episode of WWE’s “The Bump.” You can check out the official announcements below: GOLD-BERG!