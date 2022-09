WTA Tokyo 2022: Liudmila Samsonova vince il terzo titolo in stagione, battuta Qinwen Zheng in finale (Di domenica 25 settembre 2022) Il momento di forma di Liudmila Samsonova si conferma al WTA 500 di Tokyo. La russa, che fino al 2018 giocava per l’Italia, batte nella finale del torneo giapponese la cinese Qinwen Zheng per 7-5 7-5 e conquista il torneo senza aver perso un set. E questo accade per la seconda volta in stagione: l’aveva già fatto, in dimensioni maggiori, a Cleveland prima degli US Open. Fino al 5-4, nel primo set l’unica cosa significativa che accade riguarda le due palle break a favore di Zheng nel secondo game. Poi più nulla, complice anche il fatto che la cinese al servizio non si fa avvicinare. Sul 5-4, è proprio lei a salire sullo 0-30, ma di lì si passa al primo momento critico sul 5-5. Qui Zheng commette il primo doppio fallo sul 40 pari, la ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Il momento di forma disi conferma al WTA 500 di. La russa, che fino al 2018 giocava per l’Italia, batte nelladel torneo giapponese la cineseper 7-5 7-5 e conquista il torneo senza aver perso un set. E questo accade per la seconda volta in: l’aveva già fatto, in dimensioni maggiori, a Cleveland prima degli US Open. Fino al 5-4, nel primo set l’unica cosa significativa che accade riguarda le due palle break a favore dinel secondo game. Poi più nulla, complice anche il fatto che la cinese al servizio non si fa avvicinare. Sul 5-4, è proprio lei a salire sullo 0-30, ma di lì si passa al primo momento critico sul 5-5. Quicommette il primo doppio fallo sul 40 pari, la ...

