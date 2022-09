Willem Dafoe, il famoso attore stupisce tutti | Il conduttore rimane a bocca aperta (Di domenica 25 settembre 2022) Intervistato di recente in una famosa trasmissione americana, l’attore Willem Dafoe, lascia il conduttore e il pubblico stesso a bocca aperta. Effettivamente il grande pubblico non era a conoscenza di questo dettaglio. Il famosissimo attore Willem Dafoe, americano di nascita e italiano di adozione, rivela un dettaglio di sé, sconosciuto alla gran parte del pubblico. Durante l’intervista per una famosa trasmissione americana Dafoe rivela al conduttore di saper parlare italiano e lascia tutti a bocca aperta. Ha la cittadinanza italiana e vive da ben 15 anni con la moglie a Roma. Willem Dafoe-fonte ... Leggi su topicnews (Di domenica 25 settembre 2022) Intervistato di recente in una famosa trasmissione americana, l’, lascia ile il pubblico stesso a. Effettivamente il grande pubblico non era a conoscenza di questo dettaglio. Il famosissimo, americano di nascita e italiano di adozione, rivela un dettaglio di sé, sconosciuto alla gran parte del pubblico. Durante l’intervista per una famosa trasmissione americanarivela aldi saper parlare italiano e lascia. Ha la cittadinanza italiana e vive da ben 15 anni con la moglie a Roma.-fonte ...

