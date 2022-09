Wanda Nara, nuovo amore dopo Mauro Icardi? Il gossip (Di domenica 25 settembre 2022) nuovo amore per Wanda Nara? La rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere ormai cosa certa. Eppure ora ad alimentare i rumor sull’opinionista e il calciatore argentino è una terza persona. Almeno questo è ciò che pensano gli utenti del web in queste ore. Ma partiamo per gradi. Wanda Nara in queste ore L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 25 settembre 2022)per? La rottura trasembra essere ormai cosa certa. Eppure ora ad alimentare i rumor sull’opinionista e il calciatore argentino è una terza persona. Almeno questo è ciò che pensano gli utenti del web in queste ore. Ma partiamo per gradi.in queste ore L'articolo proviene da Novella 2000.

GiusCandela : Icardi pubblica chat con Wanda Nara, cancella e pubblica una sua foto con un bacio. #icardi #wandanara - SiavoushF : Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - Gazzetta_it : Wanda annuncia la separazione da Icardi: 'Momento doloroso' - SportRepubblica : Icardi e Wanda Nara litigano in chat: 'Sei bugiardo', 'E tu tossica'. Mauro le pubblica sui social poi si mandano b… - news24_inter : #Icardi e #Wanda: le foto che smentiscono la rottura -