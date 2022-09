Wanda Nara, annuncio shock sui motivi della separazione, lo ha rivelato proprio lei (Di domenica 25 settembre 2022) Wanda Nara continua a fornire dettagli, il retroscena della separazione è venuto fuori in un video da lei pubblicato PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sta facendo parlare molto in questi giorni, dopo il primo breve messaggio della showgirl c’è stato assoluto silenzio fino a ieri Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 25 settembre 2022)continua a fornire dettagli, il retroscenaè venuto fuori in un video da lei pubblicato PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Latrae Mauro Icardi sta facendo parlare molto in questi giorni, dopo il primo breve messaggioshowgirl c’è stato assoluto silenzio fino a ieri Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

SiavoushF : Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - Gazzetta_it : Wanda annuncia la separazione da Icardi: 'Momento doloroso' - Andrea6590 : Perché gli veniva la diarrea? TGCOM: Wanda Nara single: “L’ho fatto per la mia salute”. - FabFerri1969 : Vorrei avere l'entusiasmo e la voglia di ricominciare di Wanda Nara. #wandanara - monza_news : Mauro Icardi ritrova il sorriso dopo la separazione con Wanda Nara -