Volley | Italia padrona di tutto | Campioni d’Europa Under 20! Bovolenta e compagni trionfano in casa | Polonia ko

L'Italia ha vinto gli Europei Under 20 di Volley maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Polonia per 3-2 (25-19; 25-19; 24-26; 17-25; 15-6) nella Finale andata in scena di fronte al caloroso pubblico di Montesilvano (in provincia di Pescara). I ragazzi di coach Matteo Battocchio hanno avuto la meglio sui biancorossi, come avevano già fatto giovedì sera nel match che metteva in palio il primo posto del girone (anche se in quel caso fu un comodo 3-0). L'Italia ha conquistato il titolo continentale di categoria per la quarta volta nella storia dopo i successi del 1992, 2002, 2012 e si chiude così l'estate perfetta della pallavolo tricolore dopo aver vinto i Mondiali assoluti, gli Europei Under 22 e gli Europei Under 18.

