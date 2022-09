Volley, Italia campione d’Europa Under 20: battuta la Polonia in finale (Di domenica 25 settembre 2022) L’Italia Under 20 sul tetto d’Europa. Gli Azzurrini di coach Matteo Battocchio hanno sconfitto in finale la Polonia in quattro set (25-19, 25-19, 24-26, 17-25, 15-6), conquistando una splendida medaglia d’oro davanti al pubblico del Palazzetto Dello Sport di Montesilvano. Prima metà del primo set equilibrata fino al 15-15, quando l’Italia mette a segno quattro punti consecutivi per il 19-15 e controlla il vantaggio per tutta la parte finale del parziale. Secondo parziale senza storia e conquistato senza problemi dagli Azzurri, che però cedono al 24-26 del terzo set dopo aver recuperato gli avversari sul 24-24. La Polonia domina poi il quarto set 25-17 e riporta in parità il numero dei parziali, ma l’Italia è perfetta nell’ultimo set, ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) L’20 sul tetto. Gli Azzurrini di coach Matteo Battocchio hanno sconfitto inlain quattro set (25-19, 25-19, 24-26, 17-25, 15-6), conquistando una splendida medaglia d’oro davanti al pubblico del Palazzetto Dello Sport di Montesilvano. Prima metà del primo set equilibrata fino al 15-15, quando l’mette a segno quattro punti consecutivi per il 19-15 e controlla il vantaggio per tutta la partedel parziale. Secondo parziale senza storia e conquistato senza problemi dagli Azzurri, che però cedono al 24-26 del terzo set dopo aver recuperato gli avversari sul 24-24. Ladomina poi il quarto set 25-17 e riporta in parità il numero dei parziali, ma l’è perfetta nell’ultimo set, ...

LiaCapizzi : Ripetiamo insieme: le italiane del volley sono scarse…(!) Da sabato l’Italia inizia il Mondiale di pallavolo femmi… - 19ele26_ : RT @Eurosport_IT: CAMPIONI D'EUROPAAAAAA ???????? L'Italia U20 batte la Polonia 3-2 in finale a Montesilvano e porta a casa l'ennesimo titolo… - vocidistratte : RT @Eurosport_IT: CAMPIONI D'EUROPAAAAAA ???????? L'Italia U20 batte la Polonia 3-2 in finale a Montesilvano e porta a casa l'ennesimo titolo… - stesera00 : RT @Eurosport_IT: CAMPIONI D'EUROPAAAAAA ???????? L'Italia U20 batte la Polonia 3-2 in finale a Montesilvano e porta a casa l'ennesimo titolo… - Nuvolaviola1 : RT @Eurosport_IT: CAMPIONI D'EUROPAAAAAA ???????? L'Italia U20 batte la Polonia 3-2 in finale a Montesilvano e porta a casa l'ennesimo titolo… -