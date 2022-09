Volley femminile, Mondiali 2022: successi agevoli per Belgio ed Olanda (Di domenica 25 settembre 2022) Proseguono speditamente i Mondiali 2022 di Volley femminile in Olanda. Nel gruppo dell’Italia di Mazzanti, vincono e convincono le padrone di casa ed il Belgio. Le prime hanno battuto in scioltezza il Camerun in tre set (25-11, 25-20, 25-13). Successo comodo anche per le seconde, che hanno risolto la pratica Kenya sempre in tre parziali (25-15, 25-14, 25-11). Le due formazioni, dunque, volano in testa al raggruppamento con due vittorie in altrettante partite in attesa degli altri match. Tutto abbastanza semplice anche per Cina e Giappone, che hanno sbarrato la strada rispettivamente ad Argentina e Colombia in tre set abbastanza combattuti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Proseguono speditamente idiin. Nel gruppo dell’Italia di Mazzanti, vincono e convincono le padrone di casa ed il. Le prime hanno battuto in scioltezza il Camerun in tre set (25-11, 25-20, 25-13). Successo comodo anche per le seconde, che hanno risolto la pratica Kenya sempre in tre parziali (25-15, 25-14, 25-11). Le due formazioni, dunque, volano in testa al raggruppamento con due vittorie in altrettante partite in attesa degli altri match. Tutto abbastanza semplice anche per Cina e Giappone, che hanno sbarrato la strada rispettivamente ad Argentina e Colombia in tre set abbastanza combattuti. SportFace.

