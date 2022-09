Volley femminile, Mondiali 2022. Caterina Bosetti: “Dobbiamo evitare passi falsi, le sorprese sono dietro l’angolo” (Di domenica 25 settembre 2022) La Nazionale Italiana di Volley femminile ha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino ai Mondiali 2022 superando nettamente in tre set il Camerun, con il punteggio finale di 25-10, 25-12, 15-16; le azzurre non hanno espresso un gioco eccelso, ma quel che conta in questi casi è la vittoria. Proprio su questo è intervenuta Caterina Bosetti, consapevole dell’importanza del successo all’esordio, indipendentemente dalla qualità del gioco offerto. Ogni match può nascondere insidie, dunque non bisogna mai sottovalutare nessun avversario per evitare passi falsi. Ecco le parole di Caterina Bosetti riportate dall’ANSA: “La partita di ieri non è stata bellissima, ma va bene così: sapevamo che, ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) La Nazionale Italiana diha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino aisuperando nettamente in tre set il Camerun, con il punteggio finale di 25-10, 25-12, 15-16; le azzurre non hanno espresso un gioco eccelso, ma quel che conta in questi casi è la vittoria. Proprio su questo è intervenuta, consapevole dell’importanza del successo all’esordio, indipendentemente dalla qualità del gioco offerto. Ogni match può nascondere insidie, dunque non bisogna mai sottovalutare nessun avversario per. Ecco le parole diriportate dall’ANSA: “La partita di ieri non è stata bellissima, ma va bene così: sapevamo che, ...

