Virzì | «Chiellini ha una faccia antica | lo vorrei in un film Kvaratskhelia è fantastico»

(Di domenica 25 settembre 2022) Paolointervistato dalla Gazzetta sul suo rapporto col calcio. Paoloha uno strano rapporto con il calcio. Ammette candidamente di non seguire altri sport («Solo il pallone»), ma tifando Livorno («Sono stato abbonato per anni quando stava in C»), ormai in Serie D, si ritrova privo di un vero punto di riferimento ma con la stessa passione di sempre. Quanto le piace questo sport? «Parecchio. È quello che ho praticato, male, da bambino, quando a Livorno giocavo nella Sorgenti D, con scarsi risultati ma infinito impegno. Ruolo? Potevo giusto fare il difensore, riuscivo ad intimidire l’avversario sia per la stazza, sia sul piano psicologico… Gli facevo tanti “complimenti” e usavo verbi al congiuntivo che lo confondevano». Suo padre tifava Juve, suo figlio tifa Liverpool. «Così come il mio babbo mi portava a vedere la Juve, adesso è mio figlio ...