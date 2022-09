Virginie Efira: «Si può essere madri anche se i bimbi non sono tuoi» (Di domenica 25 settembre 2022) Famosa per gli amori saffici nel film scandalo Benedetta di Paul Verhoven, l’attrice racconta a Panorama sé stessa e il suo ruolo, quasi autobiografico, ne I figli degli altri. «La società di oggi non è più quella di dieci o venti anni fa. In questo periodo il ruolo della donna non è più legato esclusivamente alla sfera privata, non sei considerata completa solo se hai avuto dei figli. Ci si può realizzare anche in altri campi. Però, per ogni donna continua a ticchettare quell’orologio biologico che ti dice come, superata una data età, non potrai più procreare e costringe a un certo punto a prendere una decisione, definendo la propria vita». Virginie Efira, 45 anni, stella del cinema francese finita sulle copertine di tutto il mondo per il film scandalo Benedetta, in cui Paul Verhoeven, regista di Basic Instinct, raccontava l’amore ... Leggi su panorama (Di domenica 25 settembre 2022) Famosa per gli amori saffici nel film scandalo Benedetta di Paul Verhoven, l’attrice racconta a Panorama sé stessa e il suo ruolo, quasi autobiografico, ne I figli degli altri. «La società di oggi non è più quella di dieci o venti anni fa. In questo periodo il ruolo della donna non è più legato esclusivamente alla sfera privata, non sei considerata completa solo se hai avuto dei figli. Ci si può realizzarein altri campi. Però, per ogni donna continua a ticchettare quell’orologio biologico che ti dice come, superata una data età, non potrai più procreare e costringe a un certo punto a prendere una decisione, definendo la propria vita»., 45 anni, stella del cinema francese finita sulle copertine di tutto il mondo per il film scandalo Benedetta, in cui Paul Verhoeven, regista di Basic Instinct, raccontava l’amore ...

