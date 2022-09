VIDEO Mondiali ciclismo 2022, highlights e sintesi: Evenepoel domina, Trentin 5°. Ko i big (Di domenica 25 settembre 2022) Remco Evenepoel ha dominato la prova in linea dei Mondiali 2022 di ciclismo. Il fuoriclasse belga era tra i grandi favoriti della vigilia e ha confezionato una prestazione stellare sul circuito di Wollongong: ha rotto gli indugi quando mancavano una sessantina di chilometri al traguardo portandosi dietro un gruppetto di 26 uomini, poi ha piazzato un’ulteriore accelerazione ai -30 e infine ha lasciato sul posto il kazako Lutsenko, involandosi in solitaria verso il trionfo. Lorenzo Rota era insieme ad altri atleta in lizza per gli altri piazzamenti sul podio, ma hanno tergiversato e nell’ultimo chilometro è rientrato il gruppo. Il francese Christophe Laporte ha conquistato l’argento davanti all’australiano Michael Matthews. Quinto posto per Matteo Trentin. I grandi sconfitti di giornata ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Remcohato la prova in linea deidi. Il fuoriclasse belga era tra i grandi favoriti della vigilia e ha confezionato una prestazione stellare sul circuito di Wollongong: ha rotto gli indugi quando mancavano una sessantina di chilometri al traguardo portandosi dietro un gruppetto di 26 uomini, poi ha piazzato un’ulteriore accelerazione ai -30 e infine ha lasciato sul posto il kazako Lutsenko, involandosi in solitaria verso il trionfo. Lorenzo Rota era insieme ad altri atleta in lizza per gli altri piazzamenti sul podio, ma hanno tergiversato e nell’ultimo chilometro è rientrato il gruppo. Il francese Christophe Laporte ha conquistato l’argento davanti all’australiano Michael Matthews. Quinto posto per Matteo. I grandi sconfitti di giornata ...

