"Vi indignate per la Meloni, non per gli assassini": Feltri, schiaffo alle femministe (Di domenica 25 settembre 2022) Infinite sono le contraddizioni delle femministe nostrane. Si dicono di sinistra ma non inveiscono contro quella stessa sinistra che non fa altro che escluderle da istituzioni, consessi, task -force, consigli e presidenze regionali, reputandole evidentemente non all'altezza se non addirittura incapaci. Basti considerare che non c'è un solo presidente di Regione che sia di sinistra e contemporaneamente di tanto in tanto usi portare la gonna. Ritengono che sia degna di ammirazione e stima colei che si afferma in un ambito considerato fino a pochi anni addietro prettamente maschile ma poi conducono una battaglia accanita contro Giorgia Meloni, fondatrice e presidente di un partito che, stando ai sondaggi, risulta essere in vetta in Italia. Anziché riconoscerne il valore, le qualità, il coraggio dimostrato nell'essere rimasta ferma, da sola, ...

