"Vi ho votato, andate a cag***, che schifo": Luca Bizzarri sbrocca al seggio (Di domenica 25 settembre 2022) Luca Bizzarri è finito in mezzo alle polemiche per un video postato sui social subito dopo il voto. L'attore comico di fatto ha fatto sapere di aver espresso la sua preferenza al seggio ma di aver provato un senso di nausea dopo aver messo la sua "x" sulla scheda elettorale. Nel video pubblicato su Twitter ha affermato: "Sono appena uscito dal seggio e non so come dirvelo, ho provato un senso di nausea. Un senso di schifo che non dovrebbe essere compatibile con quanto accade nella politica nel giorno in cui si vota". Poi l'affondo duro e pieno di rabbia: "E invece ho provato questo senso di nausea e dico andate a cag... non quelli per cui non averi mai votato, ma andate a cag... voi, quelli per cui ho votato". Infine una nota ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022)è finito in mezzo alle polemiche per un video postato sui social subito dopo il voto. L'attore comico di fatto ha fatto sapere di aver espresso la sua preferenza alma di aver provato un senso di nausea dopo aver messo la sua "x" sulla scheda elettorale. Nel video pubblicato su Twitter ha affermato: "Sono appena uscito dale non so come dirvelo, ho provato un senso di nausea. Un senso diche non dovrebbe essere compatibile con quanto accade nella politica nel giorno in cui si vota". Poi l'affondo duro e pieno di rabbia: "E invece ho provato questo senso di nausea e dicoa cag... non quelli per cui non averi mai, maa cag... voi, quelli per cui ho". Infine una nota ...

IlContiAndrea : Ho votato. Con grandissima fatica, ma l’ho fatto. Andate anche voi #IoVoto #ElezioniPolitiche2022 - cdaria1 : RT @vincenzoNGaudio: Per tutti quei campioni del pensiero:SE NON VOTA NESSUNO CAMBIERÀ TUTTO. Siamo al 51% alle 20.00. Quindi abbiamo vota… - fabmar78 : RT @Edoenonsolo: Non ho mai votato bestemmiando così tanto come oggi. Sono affranto, incazzatissimo e deluso. Andate a fare in culo. - ITestini : RT @vincenzoNGaudio: Per tutti quei campioni del pensiero:SE NON VOTA NESSUNO CAMBIERÀ TUTTO. Siamo al 51% alle 20.00. Quindi abbiamo vota… - Libero_official : #LucaBizarri si scalda fuori dal seggio: 'Non meritate nulla, andate a cag...'. Ma il suo sfogo finisce male: cosa… -