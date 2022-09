Venezia, scoppia un incendio allo stabilimento della Bottecchia Cicli. Il sindaco di Cavarzere: «Chiudete le finestre» – Il video (Di domenica 25 settembre 2022) Brucia la Bottecchia Cicli di Cavarzere. Le fiamme stanno avvolgendo una delle più grandi aziende italiane produttrice di bici da corsa, mountain bike e eBikes. La colonna di fumo nero che parte dallo stabilimento nel Veneziano si può vedere a molti chilometri di distanza. Come mostrato nel video pubblicato su Facebook da La Voce di Rovigo, squadre di vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere le fiamme, ma i quotidiani locali riferiscono di altre esplosioni che continuano a verificarsi all’interno probabilmente a causa di diverse bombole di gas. L’allarme è partito intorno alle 16:30 e, oltre ai soccorsi, sul posto è arrivato anche il sindaco di Cavarzere, Pierfrancesco Munari. È stata fatta arrivare anche un’ambulanza, sebbene ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022) Brucia ladi. Le fiamme stanno avvolgendo una delle più grandi aziende italiane produttrice di bici da corsa, mountain bike e eBikes. La colonna di fumo nero che parte dnelno si può vedere a molti chilometri di distanza. Come mostrato nelpubblicato su Facebook da La Voce di Rovigo, squadre di vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere le fiamme, ma i quotidiani locali riferiscono di altre esplosioni che continuano a verificarsi all’interno probabilmente a causa di diverse bombole di gas. L’allarme è partito intorno alle 16:30 e, oltre ai soccorsi, sul posto è arrivato anche ildi, Pierfrancesco Munari. È stata fatta arrivare anche un’ambulanza, sebbene ...

nuova_venezia : Lavoratori ai seggi, trasporti ridotti a Venezia: scoppia la polemica - Laura_in_cucina : #Chioggia-Pellestrina, la rabbia della studentessa in bicicletta. Non c'è posto in battello, ma lei si 'fionda' den… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Venezia, scoppia incendio in un palazzo: evacuati i residenti #venezia #incendio - MediasetTgcom24 : Venezia, scoppia incendio in un palazzo: evacuati i residenti #venezia #incendio - Laura_in_cucina : #Chioggia-Pellestrina, la rabbia della studentessa in bicicletta. Non c'è posto in battello, ma lei si 'fionda' den… -