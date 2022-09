Van der Poel arrestato e rilasciato dopo lite. Poi abbandona il Mondiale (Di domenica 25 settembre 2022) Clamoroso al Mondiale di ciclismo. Il campione olandese Mathieu Van der Poel è stato arrestato alla vigilia della gara su strada d'elite di oggi ai campionati del mondo dopo un alterco notturno in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 settembre 2022) Clamoroso aldi ciclismo. Il campione olandese Mathieu Van derè statoalla vigilia della gara su strada d'edi oggi ai campionati del mondoun alterco notturno in ...

Gazzetta_it : Van der Poel arrestato e rilasciato dopo lite. Poi abbandona il Mondiale #ciclismo - peterkama : La polizia spiega che Mathieu Van Der Poel “è stato coinvolto in una disputa verbale con due ragazze adolescenti di… - mitrandirr : RT @Eurosport_IT: ?? ??????????????????: van der Poel si ritira ?? Prelevato dalla Polizia per aver litigato con dei bambini che lo hanno infastidito… - clarence_von : RT @Eurosport_IT: ?? ??????????????????: van der Poel si ritira ?? Prelevato dalla Polizia per aver litigato con dei bambini che lo hanno infastidito… -