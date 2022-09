Usa, treno investe l’auto della polizia ferma sui binati: all’interno una 20enne ammanettata. Il filmato delle bodycam è impressionante (Di domenica 25 settembre 2022) Il filmato delle bodycam della polizia rilasciato il 23 settembre dal dipartimento di polizia di Fort Lupton, in Colorado, mostra il momento in cui un treno si e’ schiantato contro un veicolo della polizia il 16 settembre, con una donna di 20 anni ammanettata nel sedile posteriore. Un agente di polizia di Platteville ha fermato l’auto di Yareni Rio-Gonzalez appena oltre i binari del treno e ha parcheggiato il veicolo della polizia sulle rotaie. La donna è finita in ospedale con gravi ferite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Ilrilasciato il 23 settembre dal dipartimento didi Fort Lupton, in Colorado, mostra il momento in cui unsi e’ schiantato contro un veicoloil 16 settembre, con una donna di 20 anninel sedile posteriore. Un agente didi Platteville hatodi Yareni Rio-Gonzalez appena oltre i binari dele ha parcheggiato il veicolosulle rotaie. La donna è finita in ospedale con gravi ferite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

