USA, il 25 settembre 1789 veniva approvata la "Costituzione" (Di domenica 25 settembre 2022) Il 25 settembre 1789 il Congresso degli USA approva la "Costituzione". Documento diverse volte redatto, la "Costituzione" definirà la centralità e solidità del governo statunitense. USA, l'approvazione della "Costituzione" A seguito della Guerra d'Indipendenza (1776), con la realizzazione del documento costituzionale gli Stati Uniti procedono nel processo di concretizzazione di una piena e autonoma centralità governativa. Fondamentale in questo processo il contributo di Benjamin Franklin, l'unico tra i Padri Fondatori che abbia preso parte a tutte e tre le riunioni in cui ha preso forma la "Costituzione". Per lui (e per la "Costituzione") sarà d'ispirazione il testo "La Scienza della Legislazione" del napoletano Gaetano Filangeri.

