Usa | ' fiducia nelle istituzioni elettorali democratiche Brasile'

(Di domenica 25 settembre 2022) Gli Stati Uniti esprimononel processo elettorale di domenica 2 ottobre in. In un comunicato dell'ambasciata americana a Brasilia viene evidenziata "l'integrità" del Tribunale ...

"La nostra fiducia nelle elezioni brasiliane rimane invariata", si legge nella nota, dove si spiega ... uno dei cinque senatori alleati di Bernie Sanders nella proposta al Congresso di una ... (ANSA) - SAN PAOLO, 25 SET - Gli Stati Uniti esprimono fiducia nel processo elettorale di domenica 2 ottobre in Brasile. In un comunicato ...