Usa, alla console Allegra Baistrocchi il premio 'Spirit of Detroit' (Di domenica 25 settembre 2022) Si è tenuto mercoledì sera a Detroit il nono evento in persona (dei dodici previsti) del mese di settembre al 1001 di Woodward Avenue, per l'iniziativa "LoveITDetroit" (www.loveitdetroit.com). L'iniziativa consiste in una serie di attività di promozione culturale strutturate nella forma di un "Festival dedicato alla creatività italiana" della durata di un mese, con un'installazione permanente di prodotti Made in Italy, una presenza parallela nel metaverso, e una serie di eventi (nel mondo fisico e nell'etere). Un'iniziativa, si legge in una nota, che da evento locale si propone come una piattaforma globale a cui connettersi da qualsiasi parte del mondo e con la quale il Consolato generale d'Italia si propone di raccontare la creatività italiana, declinata nelle tre dimensioni (economica, culturale e scientifica), sia in persona che attraverso la ...

