Uomini e Donne, Deianira Marzano rivela alcuni retroscena inediti sulla rottura tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: “Lui è molto triste perché…” (Di domenica 25 settembre 2022) Deianira Marzano ha rivelato dei dettagli inediti sulla fine della relazione tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Ospite di Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succederà più, la Marzano ha svelato: Il problema non è che una si innamora di un altro, può succedere. Sono le modalità che non vanno bene. Lui l’ha saputo dalla famiglia di lei che gli avrebbe detto “Guarda che lei non è stata al mare con noi in questi tre giorni“. Quindi se non è stata con loro con chi è stata? Mi pare che lei tra le riga l’ha detto che l’amore finisce. Che è stata in albergo con un altro penso che glielo abbia detto lei personalmente. Deianira, che è amica di Eugenio, ha poi parlato ... Leggi su isaechia (Di domenica 25 settembre 2022)hato dei dettaglifine della relazione traDel. Ospite di Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succederà più, laha svelato: Il problema non è che una si innamora di un altro, può succedere. Sono le modalità che non vanno bene. Lui l’ha saputo dalla famiglia di lei che gli avrebbe detto “Guarda che lei non è stata al mare con noi in questi tre giorni“. Quindi se non è stata con loro con chi è stata? Mi pare che lei tra le riga l’ha detto che l’amore finisce. Che è stata in albergo con un altro penso che glielo abbia detto lei personalmente., che è amica di, ha poi parlato ...

