Università di Salerno, il master Daosan per costruire carriere e storie di successo

Salerno – Quale leadership e quali competenze manageriali saranno indispensabili per governare il mondo del futuro, in un mercato lavorativo sempre più sfidante e in costante accelerazione, in cui sono richieste skills sempre più complesse e specialistiche? Innovazione e didattica esperienziale sono alcuni dei punti di forza del master di II livello Daosan (Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie), promosso dal Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems (DISA-MIS) dell'Università degli Studi di Salerno. Formare i leader del futuro: è questa la mission del master Daosan che, per far fronte alle tante richieste pervenute negli ultimi giorni, ha deciso di ampliare i termini per la presentazione delle domande.

