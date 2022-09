Ungheria, Rossi: «Impressionato da Raspadori» (Di domenica 25 settembre 2022) Le parole del commissario tecnico dell’Ungheria, Marco Rossi, in vista della sfida decisiva della Nations League dell’Italia Il commissario tecnico dell’Ungheria, pRossima avversaria dell’Italia in Nations League, Marco Rossi ha parlato ai microfoni del Messaggero. Di seguito le sue parole. ITALIA-INGHILTERRA, Impressionato DA… – «Raspadori, e non solo per il gol, di altissimo contenuto tecnico. Mi è piaciuto il suo modo di stare in campo e la voglia di dialogare con Scamacca, anche lui bravissimo. Ho rivisto il Bonucci della BBC: difensore e regista arretrato». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Le parole del commissario tecnico dell’, Marco, in vista della sfida decisiva della Nations League dell’Italia Il commissario tecnico dell’, pma avversaria dell’Italia in Nations League, Marcoha parlato ai microfoni del Messaggero. Di seguito le sue parole. ITALIA-INGHILTERRA,DA… – «, e non solo per il gol, di altissimo contenuto tecnico. Mi è piaciuto il suo modo di stare in campo e la voglia di dialogare con Scamacca, anche lui bravissimo. Ho rivisto il Bonucci della BBC: difensore e regista arretrato». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

