Ungheria-Italia, Rossi: “Servirà la massima umiltà” (Di domenica 25 settembre 2022) “Servirà massima umiltà. Grazie al grande lavoro dei ragazzi abbiamo totalizzato dieci punti, ma non possiamo diventare arroganti, per raggiungere il successo dobbiamo farlo da squadra, dobbiamo rispettare la maglia che indossiamo”. Lo ha detto il ct dell’Ungheria, Marco Rossi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Italia decisiva per un posto in Final Four di Nations League: “Può succedere di qualificarci per le Final Four e raggiungeremmo un livello di entusiasmo mai visto prima”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) “. Grazie al grande lavoro dei ragazzi abbiamo totalizzato dieci punti, ma non possiamo diventare arroganti, per raggiungere il successo dobbiamo farlo da squadra, dobbiamo rispettare la maglia che indossiamo”. Lo ha detto il ct dell’, Marco, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’decisiva per un posto in Final Four di Nations League: “Può succedere di qualificarci per le Final Four e raggiungeremmo un livello di entusiasmo mai visto prima”. SportFace.

rulajebreal : Le parole delle ?@vonderleyen? sono l’inizio della resistenza. Investitori, cancellerie ???? & governo???? sono allarma… - gippu1 : Promemoria per lunedì sera: l'#Italia ha vinto partite ufficiali in casa dell'Ungheria solo quando c'era l'estrema… - gippu1 : Non voglio dire che la #NationsLeague sia una competizione poco sentita, però l'Ungheria è a 45 minuti dal vincere… - TUTTOJUVE_COM : Nations League, ct Ungheria: 'Servirà massima umiltà contro l'Italia' - sportmediaset : Rossi: 'Contro l'Italia servirà umiltà, guai a diventare arroganti' #UngheriaItalia #NationsLeague #Rossi -