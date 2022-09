Ungheria-Italia, i convocati del CT Mancini: c’è anche un centrocampista dalla Serie B! (Di domenica 25 settembre 2022) Lunedì sera l’Italia di mister Mancini sfiderà l’Ungheria di Marco Rossi per un posto nelle Final Four di Nation League. Da pochi minuti sono state diramate le convocazioni ufficiali per il match. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli). Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta). Mancini Nations League Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Tommaso Pobega (Milan), Salvatore Esposito (SPAL), Davide Frattesi ... Leggi su rompipallone (Di domenica 25 settembre 2022) Lunedì sera l’di mistersfiderà l’di Marco Rossi per un posto nelle Final Four di Nation League. Da pochi minuti sono state diramate le convocazioni ufficiali per il match. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli). Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta).Nations League Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Tommaso Pobega (Milan), Salvatore Esposito (SPAL), Davide Frattesi ...

