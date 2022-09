Ungheria-Italia, Gazzetta: “Giallo Immobile. Partenza bloccata da Lotito” (Di domenica 25 settembre 2022) Ciro Immobile non sarà disponibile per il match tra Italia e Ungheria nel quale gli azzurri si giocano un posto alla fase finale della Nations League. Ma la notizia dell’ultima ora, secondo quanto apprende Gazzetta.it, è che dietro la non convocazione dell’attaccante della Lazio ci sarebbe il presidente biancoceleste Claudio Lotito in prima persona. Il numero uno del club infatti non vuole correre alcun rischio sulla salute del suo giocatore e si sarebbe mosso in prima persona per bloccare la Partenza di Immobile. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Cironon sarà disponibile per il match tranel quale gli azzurri si giocano un posto alla fase finale della Nations League. Ma la notizia dell’ultima ora, secondo quanto apprende.it, è che dietro la non convocazione dell’attaccante della Lazio ci sarebbe il presidente biancoceleste Claudioin prima persona. Il numero uno del club infatti non vuole correre alcun rischio sulla salute del suo giocatore e si sarebbe mosso in prima persona per bloccare ladi. SportFace.

