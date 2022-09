Una Vita anticipazioni 26 settembre 2022, Pascual difende Rosina e Hortensia (Di domenica 25 settembre 2022) Nella puntata di Una Vita trasmessa lunedì 26 settembre 2022 ad Acacias arriverà un certo Jeronimo e si tratta del padre di Angel. L’uomo incontrando Rosina e Hortensia è decisamente maleducato con loro, ma inaspettatamente è Pascual ad intervenire e a difendere le sorelle Rubio che ne restano sorprese. Sul sito Mediaset Infinity potrete trovare on demand tutti gli episodi andati in onda negli ultimi trenta giorni. Sapete che cos’ha ispirato Aurora Guerra nella creazione di Una Vita? Vediamo da cos’ha tratto spunto l’autrice della famosa telenovela spagnola Puntata di Una Vita del 26 settembre ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 settembre 2022) Nella puntata di Unatrasmessa lunedì 26ad Acacias arriverà un certo Jeronimo e si tratta del padre di Angel. L’uomo incontrandoè decisamente maleducato con loro, ma inaspettatamente èad intervenire e are le sorelle Rubio che ne restano sorprese. Sul sito Mediaset Infinity potrete trovare on demand tutti gli episodi andati in onda negli ultimi trenta giorni. Sapete che cos’ha ispirato Aurora Guerra nella creazione di Una? Vediamo da cos’ha tratto spunto l’autrice della famosa telenovela spagnola Puntata di Unadel 26...

