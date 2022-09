Una Vita, anticipazioni (25 settembre – 1 ottobre 2022): Aurelio ricatta il giornalista per la sua omosessualità (Di domenica 25 settembre 2022) Aurelio A Una Vita, continuano i piani nefandi di Aurelio. Nelle prossime puntate della soap spagnola, l’uomo ricatta il giornalista Gaztelu per le sue relazioni omosessuali, obbligandolo a sostenerlo sul suo quotidiano. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Una Vita è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15 con un appuntamento lungo circa un’ora e mezza. Una Vita: anticipazioni da lunedì 25 a sabato 1 ottobre 2022 Tramite delle foto, Aurelio ricatta Gaztelu per i suoi amori omosessuali, obbligandolo a sostenerlo sul suo quotidiano. David propone senza successo al giornalista di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 25 settembre 2022)A Una, continuano i piani nefandi di. Nelle prossime puntate della soap spagnola, l’uomoilGaztelu per le sue relazioni omosessuali, obbligandolo a sostenerlo sul suo quotidiano. Maggiori info su quello che accadrà nelleche seguono. Unaè in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15 con un appuntamento lungo circa un’ora e mezza. Unada lunedì 25 a sabato 1Tramite delle foto,Gaztelu per i suoi amori omosessuali, obbligandolo a sostenerlo sul suo quotidiano. David propone senza successo aldi ...

