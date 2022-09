Una campagna elettorale che (non) passerà alla storia (Di domenica 25 settembre 2022) La giornata di sabato, vigilia del dies ille, come è sempre accaduto alla vigilia di quella del voto, trascorrerà ufficialmente nel silenzio della politica. Altrettanto è prassi consolidata che, al riparo da occhi indiscreti, l’attività di sensibilizzazione svolta dai pretendenti agli scranni del Parlamento continuerá fino all’ultimo minuto utile. In questa occasione tenere viva l’attenzione dell’ elettorato sarà particormente importante perchè gli esperti della materia prevedono una tendenza alla diserzione delle urne particolarmente consistente. Questa circostanza, unita al disorientamento pressochè totale dei votanti, si è accentuata ancor piu in questi ultimi giorni. Solo per colore, quanto stride il tipo di approccio all’esercizio del diritto- dovere di voto in occidente rispetto a quanto sta accadendo in Ucraina! Là è in corso lo spettacolo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 settembre 2022) La giornata di sabato, vigilia del dies ille, come è sempre accadutovigilia di quella del voto, trascorrerà ufficialmente nel silenzio della politica. Altrettanto è prassi consolidata che, al riparo da occhi indiscreti, l’attività di sensibilizzazione svolta dai pretendenti agli scranni del Parlamento continuerá fino all’ultimo minuto utile. In questa occasione tenere viva l’attenzione dell’ elettorato sarà particormente importante perchè gli esperti della materia prevedono una tendenzadiserzione delle urne particolarmente consistente. Questa circostanza, unita al disorientamento pressochè totale dei votanti, si è accentuata ancor piu in questi ultimi giorni. Solo per colore, quanto stride il tipo di approccio all’esercizio del diritto- dovere di voto in occidente rispetto a quanto sta accadendo in Ucraina! Là è in corso lo spettacolo ...

