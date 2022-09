Un concentrato di tradizione | eleganza e codici stilistici identificativi E Kate Moss in passerella! #MFW

Leggi su amica

(Di domenica 25 settembre 2022) «Segui l’istinto di pancia, attieniti all’idea primitiva, non cercare di elaborarla troppo, tienila semplice. E se ti accorgi che evolve in qualcosa che non ti appartiene, cancellala». Così aveva spiegato Mathieu Blazy la scorsa Milano Fashion Week di febbraio quando, con la sfilata autunno inverno 2022/23 aveva dato inizio alla sua nuova era. Oggi, il designer, alla direzione creativa da novembre 2021 quando Daniel Lee ha improvvisamente abbandonato la maison, torna a ribadire idella sua estetica. E torna, con la sfilata Bottega Veneta Primavera Estate 2023, a mettere in chiaro la sua visione del brand. Undidella storia di Bottega. Riletti attraverso un’estetica asciutta e ultra ...