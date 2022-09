Ultime Notizie – Ucraina-Russia, Zelensky: “Minaccia nucleare di Putin forse reale” (Di domenica 25 settembre 2022) La Minaccia dell’uso di armi nucleari da parte del presidente della Russia, Vladimir Putin “forse ieri era un bluff. Ora, potrebbe essere una realtà“. Ad affermarlo, intervistato da Cbs, è il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “Ha preso di mira e occupato la nostra centrale nucleare e la città di Enerhodar. Questa centrale nucleare ha sei reattori”, ricorda il presidente ucraino. “Diversi giorni fa, i russi hanno iniziato a sparare ad un’altra centrale nucleare, quella di Pivdenna. Il missile ha colpito l’area che si trovava a 300 metri dalla centrale nucleare. Nell’impianto sono state distrutte porte e finestre. Quindi” Putin “vuole spaventare il mondo intero. Questi sono i primi passi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Ladell’uso di armi nucleari da parte del presidente della, Vladimirieri era un bluff. Ora, potrebbe essere una realtà“. Ad affermarlo, intervistato da Cbs, è il presidente dell’, Volodymyr. “Ha preso di mira e occupato la nostra centralee la città di Enerhodar. Questa centraleha sei reattori”, ricorda il presidente ucraino. “Diversi giorni fa, i russi hanno iniziato a sparare ad un’altra centrale, quella di Pivdenna. Il missile ha colpito l’area che si trovava a 300 metri dalla centrale. Nell’impianto sono state distrutte porte e finestre. Quindi”“vuole spaventare il mondo intero. Questi sono i primi passi ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - MilazzoLuca : #ElezioniPolitiche2022 solo il 51% vergogna italiana .........poi la gente si lamenta.... Elezioni politiche 2022,… - FilippoCarmigna : RT @antoniopolito1: Com’era che c’era l’affluenza record? : alle ore 19 è al 51% , in calo di sette punti rispetto al 2018 https://t.… - ZonaBianconeri : RT @Giusepp34637041: Cuadrado OUT, Kante IN e altri 2 grandi rumors: le ultime notizie sul mercato della #Juventus - RaiNews : Meno di due ore alla chiusura dei seggi. Il dato sull'affluenza disegna un forte calo rispetto al 2018, con un crol… -